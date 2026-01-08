राजधानी में राज्यपाल और गांवों में मुखिया फहराएंगे तिरंगा, 26 जनवरी के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी

Republic Day 2026: प्रदेश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजधानी के पुलिस ग्राउंड में राज्यपाल रमेन डेका झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी लेंगे। वहीं, प्रदेश के बड़े ग्रामों में गांव के मुखिया तिरंगा फहराएंगे और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाएंगे।