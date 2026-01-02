CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

CG Road Accident: नए साल की खुशियाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर के पखांजूर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पंचायत सचिव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना कोयलीबेडा से परतापुर सड़क की बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।