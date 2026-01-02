CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

दो बाइक की आपस में टक्कर (photo AI Image)
CG Road Accident: नए साल की खुशियाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर के पखांजूर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पंचायत सचिव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना कोयलीबेडा से परतापुर सड़क की बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर भगदेवा चढ़ाव के पास गुरुवार रात करीब 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कोंडागांव से काम कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी एक पीकअप वाहन से उनकी टक्कर हो गई।
हादसे में मृतक दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो ग्राम बेड़ा के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की सहायता से कोंडागांव शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। TAGSकोंडागांवकोंडागांव सड़क हादसाकोंडागांव आज की खबरकोंडागांव दो भाइयों की मौत
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग