2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

CG Road Accident: एक पंचायत सचिव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Love Sonkar

Jan 02, 2026

CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

दो बाइक की आपस में टक्कर (photo AI Image)

CG Road Accident: नए साल की खुशियाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर के पखांजूर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पंचायत सचिव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना कोयलीबेडा से परतापुर सड़क की बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

दो भाइयों की मौत

कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर भगदेवा चढ़ाव के पास गुरुवार रात करीब 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कोंडागांव से काम कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी एक पीकअप वाहन से उनकी टक्कर हो गई।

हादसे में मृतक दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो ग्राम बेड़ा के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की सहायता से कोंडागांव शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। TAGSकोंडागांवकोंडागांव सड़क हादसाकोंडागांव आज की खबरकोंडागांव दो भाइयों की मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 01:29 pm

Published on:

02 Jan 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG Road Accident: नहीं रहे पंचायत के सचिव, दर्दनाक सड़क हादसे ने ले ली जान

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नए साल के पहले दिन पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल

नए साल के पहले दिन पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)
कांकेर

CG Ration: छत्तीसगढ़ में रद्द किये गए 300 राशन कार्ड, अब इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी

CG Ration: छत्तीसगढ़ में रद्द किये गए 300 राशन कार्ड, अब इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी
कांकेर

CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी
कांकेर

CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

कांकेर

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.