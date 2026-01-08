Rajim Kumbh Kalp-Fair 2026: राजिम कुंभ आयोजन से पहले टेंडर टाइमलाइन पर बवाल, मंत्री ने कहा- नहीं होने देंगे गड़बड़ी

टेंडर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे लेकर पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर बहस तेज हो गई है, वहीं विपक्ष ने मामले की जांच की मांग भी शुरू कर दी है। दअसल राजिम कुंभ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए 3.80 करोड़ की लागत से नया मेला ग्राउंड और राजीव लोचन मंदिर, वहीं 2.25 करोड़ की लागत से संत समागम स्थल और कुलेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के लिए टेंडर जारी किया गया है।