Year Ender 2025: कौन था नक्सली हिड़मा? बहू को देखकर भड़क गई थी मां, जानें Love Story से लेकर एनकाउंटर तक की दास्तान

Year Ender 2025: साल 2025 नक्सली संगठनों के लिए निर्णायक और विनाशकारी साबित हो रहा है। जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की स्पष्ट समय-सीमा तय की थी, उसी दिन यह संकेत मिल गया था कि आने वाले समय में नक्सली नेटवर्क पर बड़ा और अंतिम प्रहार होगा। नक्सली शीर्ष नेतृत्व ने इसे राजनीतिक बयान मानकर अनदेखा किया, लेकिन बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि यह न तो चुनावी नारा था और न ही कोई खोखला दावा।