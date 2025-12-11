साल 2025: नक्सलवाद के लिए सबसे विनाशकारी वर्ष, कितनी मुठभेड़ें हुईं और कौन-कौन से बड़े नक्सली ढेर हुए? देखें रिपोर्ट

Naxal Violence 2025 Report: साल 2025 नक्सली संगठनों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की समय-सीमा तय की थी, उसी दिन यह साफ हो गया था कि आने वाले समय में नक्सल नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार होगा। नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व ने इसे चुनावी बयान मानकर नज़रअंदाज़ किया, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि यह न तो चुनावी नारा था और न ही कोई राजनीतिक जुमला।