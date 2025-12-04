4 दिसंबर 2025,

बीजापुर

भैरमगढ़ एनकाउंटर में घायल 3 जवान रायपुर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने कहा-स्थिति नियंत्रण में

CG Naxal News: भैरमगढ़ मुठभेड़ में घायल तीन जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस भीषण मुठभेड़ में जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

भैरमगढ़ के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर (photo source- Patrika)

भैरमगढ़ के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर (photo source- Patrika)

CG Naxal News: बीजापुर ज़िले में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिम बस्तर डिवीज़न के भैरमगढ़ इलाके के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में कुल 12 माओवादी मारे गए। यह इलाका PLGA कंपनी नंबर 02 की एक्टिव मौजूदगी के लिए जाना जाता है।

CG Naxal News: घायल जवानों को लाया गया रायपुर

इस ज़बरदस्त मुठभेड़ में तीन सैनिक भी घायल हो गए और उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया। उनका अभी पचपेड़ी नाका स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि सैनिकों को हाथ और पैरों में गोली लगी है, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है।

कुख्यात नक्सली कमांडर मोडियामी वेल्ला मारा गया

सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर वाली जगह से PLGA कंपनी नंबर 02 के कमांडर और कुख्यात माओवादी मोदियामी वेल्ला की लाश भी बरामद की। वेल्ला पर 8 लाख रुपये का इनाम था और उसे कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसकी मौत नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका है।

भारी मात्रा में हथियार बरामद

CG Naxal News: सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए, जिनमें LMG मशीन गन, AK-47 राइफलें, SLR, INSAS राइफलें और .303 राइफलें शामिल हैं। बरामद हथियारों के प्रकार से पता चलता है कि माओवादी एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया। मारे गए बाकी माओवादियों की पहचान अभी भी जारी है।

