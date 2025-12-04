भैरमगढ़ एनकाउंटर में घायल 3 जवान रायपुर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने कहा-स्थिति नियंत्रण में

CG Naxal News: सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए, जिनमें LMG मशीन गन, AK-47 राइफलें, SLR, INSAS राइफलें और .303 राइफलें शामिल हैं। बरामद हथियारों के प्रकार से पता चलता है कि माओवादी एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया। मारे गए बाकी माओवादियों की पहचान अभी भी जारी है।