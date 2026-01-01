1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास, जानें क्या था 1 करोड़ का सवाल?

KBC 17 Crorepati Winner: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने 1 करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में सही जवाब देकर जीत लिया।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास(photo-patrika)

कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास(photo-patrika)

KBC 17 Crorepati Winner: अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस सीजन को दूसरा करोड़पति मिल गया है। रांची के रहने वाले और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने 1 करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में सही जवाब देकर जीत लिया। उनकी तेज़ सोच और आत्मविश्वास ने न सिर्फ बिग बी बल्कि करोड़ों दर्शकों को भी हैरान कर दिया।

KBC 17 Crorepati Winner: फास्टेस्ट फिंगर जीतकर हॉटसीट तक पहुंचे बिप्लव

बिप्लव ने सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर राउंड जीतकर हॉटसीट पर जगह बनाई। शो शुरू होने से पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे बिग बी ने मुस्कुराते हुए पूरा किया। इस दौरान बिप्लव ने जंगलों में ड्यूटी के अनुभव और CRPF जवानों के बलिदानों का भी ज़िक्र किया।

5 लाख तक बिना लाइफलाइन, आगे समझदारी से खेल

  • गेम की शुरुआत में बिप्लव ने 5 लाख रुपये तक के सभी सवाल बिना किसी लाइफलाइन के हल कर दिए।
  • 12.50 लाख के सवाल पर उन्होंने ऑडियंस पोल लिया।
  • 25 लाख के सवाल में संकेतसूचक (Ask the Expert) का इस्तेमाल किया।
  • 50 लाख के सवाल पर उन्होंने 50-50 लाइफलाइन चुनी।
  • हर पड़ाव पर उनकी रणनीति और आत्मविश्वास साफ नजर आया।

1 करोड़ का सवाल और सेकेंडों में जवाब

जब 1 करोड़ रुपये का सवाल सामने आया तो बिप्लव ने कहा, “मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के सीधे ऑप्शन D चुना, जो बिल्कुल सही निकला। कुछ ही सेकेंड में उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। इस पल ने पूरे स्टूडियो को तालियों से गूंजा दिया।

क्या था 1 करोड़ का सवाल?

सवाल था- स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था?

बिप्लव का जवाब था – ‘इसेयर’, जो सही साबित हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम तक याद है।

अमिताभ बच्चन ने किया डिनर का न्योता

बिप्लव की ज्ञान, सादगी और सोच से प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार के साथ घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। 1 करोड़ रुपये के साथ-साथ बिप्लव को शो की ओर से एक कार भी मिली।

बीजापुर से KBC तक, प्रेरणा बनी बिप्लव की कहानी

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास की यह जीत न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि देश के सुरक्षा बलों के साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण की मिसाल भी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 12:53 pm

Published on:

01 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास, जानें क्या था 1 करोड़ का सवाल?

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सली हमले में शहीद DRG जवान की पत्नी को मिली 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सहायता राशि

cg Naxal news
बीजापुर

बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या

CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल...(photo-patrika)
बीजापुर

Breaking News: बीजापुर में नक्सली हिंसा, ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में दहशत

CG Naxal Encounter
बीजापुर

रिश्वत लेते SDI समेत पोस्ट ऑफिस के चार कर्मचारी गिरफ्तार

CBI की बड़ी कार्रवाई! रिश्वत लेते SDI समेत पोस्ट ऑफिस के चार कर्मचारी गिरफ्तार, ताज होटल में 40 हजार नकद बरामद(photo-patrika)
बीजापुर

बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता

बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन में हथियार और विस्फोटक सामग्री का बड़ा डम्प बरामद(photo-patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.