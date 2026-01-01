कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास, जानें क्या था 1 करोड़ का सवाल?

KBC 17 Crorepati Winner: अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस सीजन को दूसरा करोड़पति मिल गया है। रांची के रहने वाले और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने 1 करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में सही जवाब देकर जीत लिया। उनकी तेज़ सोच और आत्मविश्वास ने न सिर्फ बिग बी बल्कि करोड़ों दर्शकों को भी हैरान कर दिया।