कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास, जानें क्या था 1 करोड़ का सवाल?

कौन बनेगा करोड़पति 17 में CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव ने रचा इतिहास(photo-patrika)
KBC 17 Crorepati Winner: अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस सीजन को दूसरा करोड़पति मिल गया है। रांची के रहने वाले और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने 1 करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में सही जवाब देकर जीत लिया। उनकी तेज़ सोच और आत्मविश्वास ने न सिर्फ बिग बी बल्कि करोड़ों दर्शकों को भी हैरान कर दिया।
बिप्लव ने सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर राउंड जीतकर हॉटसीट पर जगह बनाई। शो शुरू होने से पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे बिग बी ने मुस्कुराते हुए पूरा किया। इस दौरान बिप्लव ने जंगलों में ड्यूटी के अनुभव और CRPF जवानों के बलिदानों का भी ज़िक्र किया।
जब 1 करोड़ रुपये का सवाल सामने आया तो बिप्लव ने कहा, “मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के सीधे ऑप्शन D चुना, जो बिल्कुल सही निकला। कुछ ही सेकेंड में उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। इस पल ने पूरे स्टूडियो को तालियों से गूंजा दिया।
सवाल था- स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था?
बिप्लव का जवाब था – ‘इसेयर’, जो सही साबित हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम तक याद है।
बिप्लव की ज्ञान, सादगी और सोच से प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार के साथ घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। 1 करोड़ रुपये के साथ-साथ बिप्लव को शो की ओर से एक कार भी मिली।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास की यह जीत न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि देश के सुरक्षा बलों के साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण की मिसाल भी है।
