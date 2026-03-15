छात्रावास में 3 छात्राएं गर्भवती मिलने से हड़कंप, अधीक्षिका बोलीं- हमें नहीं थी जानकारी…

Bijapur Hostel Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन छात्रावास से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां रहने वाली तीन छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार तीनों छात्राओं का गर्भ करीब पांच महीने का बताया जा रहा है। इनमें से दो छात्राएं नाबालिग हैं। मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और छात्रावास की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।