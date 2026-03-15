छात्रावास में 3 छात्राएं गर्भवती मिलने से हड़कंप, अधीक्षिका बोलीं- हमें नहीं थी जानकारी…

छात्रावास में हड़कंप, गर्भवती हुई 3 छात्राएं(photo-patrika)
Bijapur Hostel Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन छात्रावास से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां रहने वाली तीन छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार तीनों छात्राओं का गर्भ करीब पांच महीने का बताया जा रहा है। इनमें से दो छात्राएं नाबालिग हैं। मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और छात्रावास की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती छात्राओं के लिए प्रेग्नेंसी कार्ड भी बनाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग को छात्राओं की स्थिति की जानकारी थी और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि यह जानकारी छात्रावास प्रबंधन तक किस स्तर पर पहुंची, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
मामला सामने आने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अधीक्षिका के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर छात्रावास में रह रही छात्राओं की इतनी बड़ी स्थिति की जानकारी प्रबंधन को कैसे नहीं हुई।
घटना के बाद छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होती है। ऐसे में इस तरह की घटना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है।
मामले के सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि छात्राएं किन परिस्थितियों में गर्भवती हुईं और इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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