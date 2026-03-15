15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

छात्रावास में 3 छात्राएं गर्भवती मिलने से हड़कंप, अधीक्षिका बोलीं- हमें नहीं थी जानकारी…

Bijapur Hostel Case: बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन छात्रावास से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां रहने वाली तीन छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 15, 2026

छात्रावास में हड़कंप, गर्भवती हुई 3 छात्राएं(photo-patrika)

छात्रावास में हड़कंप, गर्भवती हुई 3 छात्राएं(photo-patrika)

Bijapur Hostel Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन छात्रावास से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां रहने वाली तीन छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार तीनों छात्राओं का गर्भ करीब पांच महीने का बताया जा रहा है। इनमें से दो छात्राएं नाबालिग हैं। मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और छात्रावास की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

Bijapur Hostel Case: स्वास्थ्य विभाग को पहले से थी जानकारी

बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती छात्राओं के लिए प्रेग्नेंसी कार्ड भी बनाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग को छात्राओं की स्थिति की जानकारी थी और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि यह जानकारी छात्रावास प्रबंधन तक किस स्तर पर पहुंची, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

अधीक्षिका ने जताई अनभिज्ञता

मामला सामने आने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अधीक्षिका के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर छात्रावास में रह रही छात्राओं की इतनी बड़ी स्थिति की जानकारी प्रबंधन को कैसे नहीं हुई।

सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल

घटना के बाद छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होती है। ऐसे में इस तरह की घटना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है।

जांच की मांग तेज

मामले के सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि छात्राएं किन परिस्थितियों में गर्भवती हुईं और इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / छात्रावास में 3 छात्राएं गर्भवती मिलने से हड़कंप, अधीक्षिका बोलीं- हमें नहीं थी जानकारी…

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal Encounter: डेडलाइन से पहले नक्सलवाद पर बड़ी सफलता, बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद

मुठभेड़ (File Photo)
बीजापुर

सुरक्षाबलों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात, बीजापुर में 17 IED नष्ट

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला(photo-patrika)
बीजापुर

नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

6 नक्सली स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)
बीजापुर

Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

30 किलो का IED बरामद (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Suspend News: पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला, 4 प्रभारी अधीक्षकों पर गिरी गाज

पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.