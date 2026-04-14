Bijapur Gangrape Case: बीजापुर में गैंगरेप के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गृहमंत्री का पुतला फूंका

Bijapur Gangrape Case: बीजापुर जिले में नाबालिग बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सोमवार को जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और घटना को लेकर कड़ा आक्रोश जताया गया।