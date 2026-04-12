CG Politics News: कांग्रेस का सरकार पर प्रहार, कहा- प्रदेश का पैसा असम और पं.बंगाल में खर्च हो रहा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का पैसा पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में खर्च किया जा रहा है। जबकि प्रदेश खुद मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए कहा कि बलात्कार,हत्या,चोरी और डकैती जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि थानों में एफआईआर तक दर्ज तक नहीं की जा रही।