Rape and murder case: Video: महिला से बलात्कार और हत्या का आरोपी बोला- किसी और से अवैध संबंध के चक्कर में मार डाला

अंबिकापुर। शहर के सद्भावना चौक के पास स्थित एक झोपड़ीनूमा दुकान में 3 अप्रैल की सुबह एक महिला की लाश मिली थी। महिला से बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या (Rape and murder case) की गई थी। इस मामले में फरार आरोपी को एमसीबी जिले की चिरमिरी पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया था। शनिवार को सरगुजा एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने अवैध संबंध के चक्कर में महिला की हत्या की थी। आरोपी ने इस बात को कबूल किया है कि वह पिछले 4-5 साल से महिला के साथ रहता था। हत्या करने के बाद वह पैदल रेलवे स्टेशन पहुंचा। फिर ट्रेन से बैठकर एमसीबी जिले के नागपुर उतरा और जीप से चिरमिरी स्थित अपनी मां के पास चला गया था।