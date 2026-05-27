बस्तर में इमरजेंसी सिस्टम अपग्रेड, 10 मिनट में पहुंचेगी डायल-112, अब एक गाड़ी में तीन तरह की मदद

Chhattisgarh Dial 112: बस्तर संभाग में अब किसी भी आपात स्थिति में लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आधुनिक और हाईटेक मदद मिलने वाली है। सड़क हादसा हो, आगजनी की घटना, महिलाओं से जुड़ा मामला या अचानक स्वास्थ्य संकट—अब सिर्फ एक कॉल पर मल्टी-इमरजेंसी सुविधा लोगों तक पहुंचेगी। इसके लिए बस्तर संभाग के सातों जिलों को कुल 31 नई हाईटेक डायल-112 गाड़ियां दी गई हैं, जिनमें अकेले बस्तर जिले को 11 वाहन मिले हैं। पुलिस विभाग का दावा है कि नई तकनीक से लैस ये वाहन शहरी क्षेत्रों में लगभग 10 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 25 से 30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराएंगे।