Chhattisgarh News: इतिहास की जड़ें हिलीं! बस्तर में 125 साल पुराना पेड़ गिरा, शहर के पुराने वृक्षों पर खतरे की घंटी

नगर निगम, वन विभाग और उद्यानिकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर शहर के सभी पुराने एवं विशालकाय वृक्षों का वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी ट्री हेल्थ ऑडिट कराया जाना चाहिए। इससे कमजोर और खतरनाक पेड़ों की समय रहते पहचान हो सकेगी तथा आवश्यक उपचार, सहारा या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकेंगे। उनका कहना है कि इन ऐतिहासिक वृक्षों का संरक्षण जितना आवश्यक है, उतना ही नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इसलिए शहर के सभी पुराने पेड़ों की नियमित समीक्षा और निगरानी अब समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है— संपत झा, ट्री मैन