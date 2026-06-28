बस्तर में जनसेवा के लिए साथ आए सोनू सूद और डॉ. प्रेमासाई महाराज, शिक्षा-स्वास्थ्य समेत इन क्षेत्रों में करेंगे काम

सोनू सूद ने भी विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, आदिवासी अंचलों और जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए वे अपने चैरिटी कार्यों के माध्यम से निरंतर योगदान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा ही समाज को जोड़ने और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सेवा, सहयोग और मानव कल्याण के साझा उद्देश्य के साथ बस्तर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनहितकारी अभियान संचालित करने का संकल्प भी व्यक्त किया।