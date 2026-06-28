बस्तर नहीं देखा तो हिंदुस्तान नहीं देखा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया सरकार का मास्टर प्लान

साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र के शीर्ष नेता अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बस्तर का उल्लेख करते रहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान और महत्व लगातार बढ़ रहा है। सरकार बस्तर के विकास के लिए एक प्रभावी रणनीति के तहत नए टूरिज्म सर्किट तैयार कर रही है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।