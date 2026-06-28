Chhattisgarh News: विधवा मां के संघर्ष ने बदली बच्चों की किस्मत, बेटा बना अग्निवीर और बेटी बनी पुलिसकर्मी, पढ़ें प्रेरक कहानी

Chhattisgarh Inspirational News: कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो और मां का आशीर्वाद साथ हो, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फरसगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत पांडे आठगांव के एक साधारण परिवार ने। गांव के सदानंद पांडे का ‘अग्निवीर’ में और उनकी बहन पूजा पांडे का ‘जिला पुलिस बल’ में चयन होने से पूरे क्षेत्र में गौरव और खुशी का माहौल है। एक ही घर से दो-दो बच्चों के देश और राज्य की सेवा में चुने जाने पर पूरे गांव के युवाओं और वरिष्ठ जनों में भारी उत्साह है।