फरसगांव में मूसलाधार बारिश का असर! सड़क-पुल बहने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारु हो सके। साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़क और पुलिया का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने की भी मांग उठाई है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द राहत और मरम्मत कार्य शुरू करेगा, जिससे सामान्य आवागमन बहाल हो सके और लोगों को राहत मिले। फिलहाल क्षेत्र में बारिश का असर बना हुआ है और लोग स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।