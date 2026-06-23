भाजपा को बड़ा झटका, केशकाल में 6 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, खुलकर सामने आई नाराजगी

सूत्रों के अनुसार संगठन के भीतर लंबे समय से चल रही नाराजगी और आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। एक साथ छह पार्षदों के इस्तीफे की खबर को भाजपा के स्थानीय संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यदि यह घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो इसका असर नगर पंचायत की राजनीति पर भी पड़ सकता है। ( Chhattisgarh News ) भाजपा जिलाध्यक्ष सेवकराम नेताम ने बताया कि पार्षदों द्वारा दिए गए इस्तीफे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से उन्हें व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले पर संगठन स्तर पर चर्चा की जा रही है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।