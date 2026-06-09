इन दो सीटों में मिली हार ने छत्तीसगढ़ BJP की बढ़ाई टेंशन, खड़े किए कई सवाल, नेताओं से मांगी रिपोर्ट

Chhattisgarh News: नगरीय निकायों के उपचुनाव में पांच में से तीन सीटों पर जीत दर्ज करने के बावजूद भाजपा संगठन पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पार्टी ने चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। जीत वाली सीटों के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर भी फोकस किया जा रहा है, जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश संगठन ने मंडल और जिला स्तर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। संगठन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर रही, वहां इसके पीछे स्थानीय कारण क्या थे। खासतौर पर यह पड़ताल की जा रही है कि कहीं जनता में स्थानीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों या संगठन पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी तो चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं कर गई।