CM साय से करनी है बात? अब बस 1076 डायल कीजिए! आज से एक कॉल में दर्ज होगी आपकी शिकायत

Chhattisgarh CM Helpline: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट बैठक के बाद इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। हेल्पलाइन के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचा सकेंगे। सफाई, पेंशन, एफआईआर, रिश्वतखोरी और अन्य जनहित से जुड़े मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कॉल के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और WhatsApp चैटबॉट की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।