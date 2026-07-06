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कोंडागांव

Chhattisgarh News: देशी मशरूम खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबियत, उल्टी-दस्त के बाद मची अफरा-तफरी

Health News: देशी मशरूम खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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कोंडागांव

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Love Sonkar

Jul 06, 2026

Chhattisgarh News

देशी मशरूम (Photo Patrika)

Chhattisgarh Health News: कोण्डागांव के पलारी गांव में रविवार को देशी मशरूम (फूटू) की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के आठ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी की तबीयत देर रात करीब दो बजे के बाद अचानक बिगड़ गई। उन्हें लगातार उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजन सभी को निजी वाहन से जिला अस्पताल कोण्डागांव लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। पीड़ितों में दो बच्चे, तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं।

अपडेट जारी है।

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Updated on:

06 Jul 2026 09:42 am

Published on:

06 Jul 2026 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Chhattisgarh News: देशी मशरूम खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबियत, उल्टी-दस्त के बाद मची अफरा-तफरी

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