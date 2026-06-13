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कोंडागांव

Keshkal College Fire: परीक्षा के बीच कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग! केशकाल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा, देखें Video

Short Circuit Fire Accident: केशकाल के महेश बघेल शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। समय रहते पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

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कोंडागांव

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Shradha Jaiswal

Jun 13, 2026

Keshkal College Fire

Keshkal College Fire: परीक्षा के बीच कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग(photo-patrika)

Keshkal College Fire: छत्तीसगढ़ के केशकाल स्थित महेश बघेल शासकीय महाविद्यालय में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के समय कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, जिससे छात्रों और स्टाफ के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आग लगने की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई भी छात्र या कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ और बड़ा नुकसान टल गया।

College Fire Incident: प्राचार्य के टेबल के पास हुआ शॉर्ट सर्किट

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे कॉलेज के प्राचार्य के टेबल के पास अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद तेज आवाज के साथ चिंगारी निकली और आग फैलने लगी। कॉलेज स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना प्राचार्य को दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्राचार्य सोनवानी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद केशकाल पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया।

परीक्षा दे रहे छात्र रहे सुरक्षित

घटना के समय कॉलेज के परीक्षा हॉल में छात्र अपनी परीक्षा दे रहे थे। अचानक आग लगने से परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और सभी लोग सतर्क हो गए। हालांकि कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन की तत्परता से स्थिति को जल्द संभाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी छात्र या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ और समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।

कंप्यूटर, प्रिंटर सहित सामान हुआ खराब

आग की चपेट में आने से कॉलेज का कुछ सामान जलकर खराब हो गया। इसमें कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर और प्रिंटर सहित अन्य सामग्री शामिल है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्राचार्य सोनवानी ने बताया कि घटना के समय वे कॉलेज में मौजूद नहीं थे। स्टाफ से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।

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Published on:

13 Jun 2026 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Keshkal College Fire: परीक्षा के बीच कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग! केशकाल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा, देखें Video

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