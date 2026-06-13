Keshkal College Fire: परीक्षा के बीच कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग! केशकाल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा, देखें Video

Keshkal College Fire: छत्तीसगढ़ के केशकाल स्थित महेश बघेल शासकीय महाविद्यालय में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के समय कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, जिससे छात्रों और स्टाफ के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आग लगने की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई भी छात्र या कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ और बड़ा नुकसान टल गया।