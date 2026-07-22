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Chhattisgarh Jobs: कोंडागांव में रोजगार का मौका, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, 18 से 50 वर्ष तक करें आवेदन

Kondagaon job: 30 दिवसीय निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। 18 से 50 वर्ष तक के महिला-पुरुष आवेदन कर सकते हैं।
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कोंडागांव

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Love Sonkar

Jul 22, 2026

Chhattisgarh Jobs

कोंडागांव में युवाओं के लिए फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग (Photo Patrika)

Jobs Update: कोण्डागांव जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसबीआई आरसेटी), कोण्डागांव द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त मिलेगी ये सुविधाएं

प्रशिक्षण की विशेषता यह है कि चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं संस्थान द्वारा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्रशिक्षण युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग का व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

18 से 50 वर्ष तक के महिला-पुरुष कर सकते हैं आवेदन

प्रशिक्षण में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष आवेदन कर सकते हैं। सीमित सीटों के कारण प्रवेश 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक अंकसूची, बैंक पासबुक, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट आकार के पाँच नवीन फोटो की स्व-प्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

पात्र अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसबीआई आरसेटी कार्यालय, कोण्डागांव में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम अथवा पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 7647086947 एवं 7974183998 पर संपर्क किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 7647086947 और 7974183998 पर संपर्क कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है, जो मोबाइल रिपेयरिंग का कौशल सीखकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं।

ऐसे करें आवेदन

पात्र अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसबीआई आरसेटी कार्यालय, कोण्डागांव पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है, इसलिए इच्छुक युवाओं को स्वयं कार्यालय पहुंचना होगा।

युवाओं के लिए बेहतर अवसर

एसबीआई आरसेटी का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो कम लागत में कोई तकनीकी कौशल सीखकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण, रहने-खाने की सुविधा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम इस योजना को युवाओं के लिए और भी उपयोगी बनाते हैं।

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Updated on:

22 Jul 2026 05:46 pm

Published on:

22 Jul 2026 05:46 pm

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