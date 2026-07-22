Chhattisgarh Jobs: कोंडागांव में रोजगार का मौका, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, 18 से 50 वर्ष तक करें आवेदन

Jobs Update: कोण्डागांव जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसबीआई आरसेटी), कोण्डागांव द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।