जरूरी है ऐसी सख्ती! प्रॉपर्टी Tax पर रायपुर नगर निगम का फोकस, एक दिन में की 1.13 करोड़ों रुपए की वसूली

Raipur Property Tax Recovery: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष अभियान के तहत निगम ने एक ही दिन में 515 संपत्ति करदाताओं से 1 करोड़ 13 लाख 41 हजार 532 रुपए की राशि जमा कराई है। यह निगम की अब तक की बड़ी वसूली में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, लगातार निगरानी और अभियान की वजह से टैक्स जमा करने वालों की संख्या बढ़ी है। निगम का कहना है कि इस राजस्व से शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कामों को गति मिलेगी।