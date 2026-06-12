Gupchup Eating: छत्तीसगढ़ में गुपचुप खाने से बिगड़ी 21 बच्चों की तबीयत, परिजनों में मचा हड़कंप

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ. एम. रजा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में गुपचुप खाने के बाद 21 बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें सामने आई थीं। सभी बच्चों का उपचार किया गया है और वर्तमान में वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे एवं निगरानी कार्य जारी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला मौके पर तैनात किया गया है। गांव में हुई इस घटना ने खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।



