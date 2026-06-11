अंतर्जातीय विवाह योजना में घूसखोरी! बेमेतरा में सरकारी बाबू पर प्रोत्साहन राशि के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और ऐसे दंपतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है जो सामाजिक बाधाओं को तोड़कर विवाह करते हैं। लेकिन यदि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने जैसे आरोप सामने आते हैं, तो इससे योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि हितग्राहियों का विश्वास बना रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंच सके।