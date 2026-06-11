अंतर्जातीय विवाह योजना में घूसखोरी! बेमेतरा में सरकारी बाबू पर प्रोत्साहन राशि के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में रिश्वत (photo source- Patrika)
Inter-caste Marriage: प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रोत्साहन योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह योजना का लाभ नहीं, बल्कि उससे जुड़ा कथित भ्रष्टाचार है। बेमेतरा अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एक बाबू पर अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति से प्रोत्साहन राशि दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघानपुरी निवासी निलेश बंजारे और अंजलि यादव ने सहमति से अंतर्जातीय विवाह किया था। शासन द्वारा 2 जनवरी 2026 को दोनों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के बेमेतरा प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रम में दंपति को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया गया।
दंपति का आरोप है कि योजना की राशि जारी कराने और आगे की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर कार्यालय में पदस्थ बाबू विनय कुर्रे ने उनसे रिश्वत की मांग की। आरोप के मुताबिक शुरुआत में 70 हजार रुपये मांगे गए और बाद में 40 हजार रुपये में मामला तय किया गया।
पीड़ित दंपति का कहना है कि संबंधित कर्मचारी ने प्रक्रिया पूरी कराने का हवाला देकर उनका बैंक पासबुक अपने पास रख लिया था। दंपति के अनुसार उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगवाए गए और हर बार किसी न किसी कारण से प्रक्रिया को लंबित रखा गया। उनका आरोप है कि जब तक पैसे देने की सहमति नहीं दी गई, तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई और उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा।
मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब कथित रूप से तय की गई राशि लेने के लिए संबंधित कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचा। इसी दौरान मीडिया की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर वह मौके से भाग निकला।आरोप है कि जल्दबाजी में भागते समय उसने हितग्राही का पासबुक भी रास्ते में फेंक दिया। इस घटनाक्रम के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया तथा रिश्वतखोरी के आरोपों ने गंभीर रूप ले लिया।
मामले के सामने आने के बाद मीडिया ने अपर कलेक्टर और संबंधित एसडीएम से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी ने मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक कर्मचारी की करतूत नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न होगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और ऐसे दंपतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है जो सामाजिक बाधाओं को तोड़कर विवाह करते हैं। लेकिन यदि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने जैसे आरोप सामने आते हैं, तो इससे योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि हितग्राहियों का विश्वास बना रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंच सके।
मामला सार्वजनिक होने के बाद अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल दंपति ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं यह मामला बेमेतरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।
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