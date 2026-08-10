Bemetara Paddy Scam: बेमेतरा के संग्रहण केंद्र में करोड़ों का घोटाला! 53 हजार क्विंटल धान गायब

जानकारों का मानना है कि सरदा केंद्र की बदहाली और भारी अंतर साफ इशारा करता है कि यह छोटा-मोटा मामला नहीं, बल्कि एक सुसंगठित सिंडिकेट का काम है। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीमों और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच के लिए गंभीरता दिखाने वाले पूर्व जिला विपणन अधिकारी का तत्काल तबादला कर दिया गया। 7 महीने पहले तैयार हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे माना जा रहा है कि "छोटी मछली" को फंसाकर "मगरमच्छों" को बचाने का खेल चल रहा है। स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के तकनीकी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस जांच ने जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।