सोशल मीडिया का ‘रील’ वाला नजारा देवरबीजा में, सांड ने कैसे किया ये, देखने उमड़ी लोगों की भीड़

टीन शेड में चढ़ सांड ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: बेमेतरा जिले के देवरबीजा- बीजा सड़क मार्ग से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीजा मार्ग पर स्थित 'बलदाऊ मोटर वेल्डिंग' की दुकान के टीन शेड (छत) पर अचानक एक सांड चढ़ गया। लोहे और टीन की नाजुक छत पर सांड को खड़ा देख वहां से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग दंग रह गए, अक्सर लोग इस तरह के नजारे सोशल मीडिया की रील्स में देखा करते थे,लेकिन आज यह वाकया देवरबीजा में हकीकत में बदल गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सांड शेड पर कैसे पहुंचा, यह हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बना रहा।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई। टीन शेड कमजोर होने के कारण सांड के गिरने या दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
सांड के टीन शेड में चढ़ने को लेकर एक ओर जहां लोगों के मन में सवाल था कि आखिर कैसे उपर तक पहुंचा। वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम को लोग अपने मोबाइल में कैद करने से नहीं चूके। आने-जाने वाले राहगीरों ने सांड का वीडियो बनाया और तुरंत इसे सोशल मीडिया में अपलोड भी कर दिया। बता दें कि अक्सर इस तरके वीडियो वायरल हो जाते हैं।
सांड के टीन शेड में चढ़ने की घटना से लोग हैरान रहे वहीं गनीमत रहा कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से बड़ी सावधानी के साथ सांड को नीचे उतारा। जिसके चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
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