3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

सोशल मीडिया का ‘रील’ वाला नजारा देवरबीजा में, सांड ने कैसे किया ये, देखने उमड़ी लोगों की भीड़

Bemetara News: सोशल मीडिया का 'रील' वाला नजारा देवरबीजा में देखने को मिला। दरअसल टीन शेड पर चढ़े सांड को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी..
2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Chandu Nirmalkar

Aug 03, 2026

Bemetara News

टीन शेड में चढ़ सांड ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: बेमेतरा जिले के देवरबीजा- बीजा सड़क मार्ग से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीजा मार्ग पर स्थित 'बलदाऊ मोटर वेल्डिंग' की दुकान के टीन शेड (छत) पर अचानक एक सांड चढ़ गया। लोहे और टीन की नाजुक छत पर सांड को खड़ा देख वहां से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग दंग रह गए, ​अक्सर लोग इस तरह के नजारे सोशल मीडिया की रील्स में देखा करते थे,लेकिन आज यह वाकया देवरबीजा में हकीकत में बदल गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सांड शेड पर कैसे पहुंचा, यह हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बना रहा।

Bemetara News: 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा

​घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदारों और ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई। टीन शेड कमजोर होने के कारण सांड के गिरने या दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

लोग बनाते रहे वीडियो

सांड के टीन शेड में चढ़ने को लेकर एक ओर जहां लोगों के मन में सवाल था कि आखिर कैसे उपर तक पहुंचा। वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम को लोग अपने मोबाइल में कैद करने से नहीं चूके। आने-जाने वाले राहगीरों ने सांड का वीडियो बनाया और तुरंत इसे सोशल मी​डिया में अपलोड भी कर दिया। बता दें कि अक्सर इस तरके वीडियो वायरल हो जाते हैं।

बड़ी घटना टली

सांड के टीन शेड में चढ़ने की घटना से लोग हैरान रहे वहीं गनीमत रहा कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से बड़ी सावधानी के साथ सांड को नीचे उतारा। जिसके चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 12:47 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / सोशल मीडिया का ‘रील’ वाला नजारा देवरबीजा में, सांड ने कैसे किया ये, देखने उमड़ी लोगों की भीड़

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘लंदन से भेज रहा हूं सोना-हीरे’… भरोसा कर बेमेतरा की युवती ने गंवाए 6.44 लाख रुपए, जानें साइबर ठगी का पूरा खेल

Cyber Fraud
बेमेतरा

New Rail Project Demand: कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना में बेमेतरा को जोड़ने की मांग, मुंबई-हावड़ा लाइन को मिलेगा नया बायपास; उद्योगों को भी बड़ा फायदा

Tilda Bemetara Kawardha Rail Link
बेमेतरा

IOB bank Scam: बेमेतरा में IOB के 16 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा! तमिलनाडु से पकड़ा गया पूर्व बैंक मैनेजर तंजावुर

IOB bank Scam
बेमेतरा

गांवों तक पहुंचा अवसाद… बेमेतरा में हर माह 700 से 900 मानसिक रोगी पहुंच रहे अस्पताल, आत्महत्या के आंकड़े भी चौंकाने वाले

Rural Healthcare
बेमेतरा

Bemetara: भुगतान मामले की जांच पर उठे सवाल, फरियादी पहुंचा, नहीं पहुंची जांच टीम… अब धरना-प्रदर्शन की तैयारी

Chhattisgarh News
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.