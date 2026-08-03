सोशल मीडिया का ‘रील’ वाला नजारा देवरबीजा में, सांड ने कैसे किया ये, देखने उमड़ी लोगों की भीड़

Chhattisgarh News: बेमेतरा जिले के देवरबीजा- बीजा सड़क मार्ग से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीजा मार्ग पर स्थित 'बलदाऊ मोटर वेल्डिंग' की दुकान के टीन शेड (छत) पर अचानक एक सांड चढ़ गया। लोहे और टीन की नाजुक छत पर सांड को खड़ा देख वहां से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग दंग रह गए, ​अक्सर लोग इस तरह के नजारे सोशल मीडिया की रील्स में देखा करते थे,लेकिन आज यह वाकया देवरबीजा में हकीकत में बदल गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सांड शेड पर कैसे पहुंचा, यह हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बना रहा।