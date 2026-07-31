गांवों तक पहुंचा अवसाद… बेमेतरा में हर माह 700 से 900 मानसिक रोगी पहुंच रहे अस्पताल, आत्महत्या के आंकड़े भी चौंकाने वाले

Rural Mental Health: मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि बेमेतरा जिले के ग्रामीण अंचलों में भी इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि रोगियों की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार शुरू किया जा सके। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2,00,549 के वार्षिक/तिमाही लक्ष्य के मुकाबले केवल 70,928 (35%) उपलब्धि हासिल हुई है। इस आंकड़े का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बड़े अस्पतालों की तुलना में ग्रामीण इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्रो में रोगियों की पहचान का काम अधिक सजगता से हो रहा है।