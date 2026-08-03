‘लंदन से भेज रहा हूं सोना-हीरे’… भरोसा कर बेमेतरा की युवती ने गंवाए 6.44 लाख रुपए, जानें साइबर ठगी का पूरा खेल

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 दिनों के दौरान एक अज्ञात शख्स से बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने खुद को ब्रिटेन का निवासी बताकर पीड़िता को अपने झांसे में लिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और आरोपी ने पीड़िता का विश्वास जीतकर उसे विदेश से महंगे उपहार भेजने का लालच दिया। शातिर ठग ने पीड़िता को सोने के सेट, नकदी, मोबाइल और हीरे की अंगूठी भेजने का वादा किया। इसके बाद आरोपी ने सामान की कूरियर पैकिंग करने की फर्जी तस्वीरें व रसीदें पीड़िता के व्हाट्सएप पर भेजीं, जिससे पीड़िता को उसकी बातों पर पूरा भरोसा हो गया। इसके तुरंत बाद ठगी की प्रक्रिया शुरू हुई।