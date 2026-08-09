शव लेकर दलदल में फंसा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने कीचड़ में उतरकर खींचा, बेमेतरा के दो गांवों की दर्दनाक तस्वीर

ग्रामीणों ने खुद भारी मशक्कत करते हुए ट्रैक्टर को खींचने और धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंतत: स्थिति को संभालने के लिए गांव से दूसरा ट्रैक्टर मंगाना पड़ा। घंटों चले इस संघर्ष और कड़ी मशक्कत के बाद ही शव को मुक्तिधाम तक पहुंचाया जा सका। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोग खुद कीचड़ से पूरी तरह लथपथ हो चुके थे और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद बेलौदीकला के ग्रामीणों में गहरा असंतोष है। गांव के सरपंच, पंचों और वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से मुक्तिधाम तक पक्की सडक़ और वहां आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली।