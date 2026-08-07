Weather U-Turn: छत्तीसगढ़ में मौसम लेगा यू-टर्न, अगले 48 घंटे इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Chhattisgarh weather U-turn छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र रायपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों को सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।