Mahtari Vandan 30th Installment: आज आएगी महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त, ऐसे चेक करें भुगतान स्टेटस

Mahtari Vandan 30th Installment: महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त(photo-patrika)
Mahtari Vandan 30th Installment: रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:30 बजे योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। इसके बाद योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है।
योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन अपनी भुगतान स्थिति आसानी से देख सकती हैं। इसके लिए महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर दिए गए 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना Beneficiary Code या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरकर Submit करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति और भुगतान से संबंधित पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी।
महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। इसके तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
राज्य सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे परिवार के पालन-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण और एनीमिया जैसी आवश्यक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार और आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।
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