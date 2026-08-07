Mahtari Vandan 30th Installment: आज आएगी महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त, ऐसे चेक करें भुगतान स्टेटस

Mahtari Vandan 30th Installment: रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:30 बजे योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।