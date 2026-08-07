Patrika Exclusive: अब स्मार्ट मीटर का आधार से लिंक अनिवार्य, अवैध कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

Smart Meter E-KYC Update: दिनेश कुमार की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रदेशभर में अवैध बिजली कनेक्शनों पर शिकंजा कसने और पहचान करने के लिए केवाईसी जैसा बड़ा कदम उठाने जा रही है। लिए सीएसपीडीसीएल स्मार्ट मीटर की ई केवाईसी कराने जा रही है। सभी उपभोक्ताओं को आधार से जोड़ा जाएगा। फेस रीडिंग और आधार से कनेक्ट मोबाइल नंबर में ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी किया जाएगा। इससे अवैध बिजली कनेक्शनों का पता लग सकेगा। अब केवल जिनके नाम स्मार्ट मीटर है, वहीं बिजली का उपयोग कर सकेंगे।