Monsoon Alert Chhattisgarh: अगले 2 दिन संभलकर रहें! रायपुर, बिलासपुर, बस्तर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि 8 अगस्त के बाद वर्षा की तीव्रता और इसके फैलाव में कमी आने के संकेत दिए गए हैं। फिलहाल राज्य में मानसून सामान्य से करीब 7 प्रतिशत कम बना हुआ है।