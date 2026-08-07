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Monsoon Alert Chhattisgarh: अगले 2 दिन संभलकर रहें! रायपुर, बिलासपुर, बस्तर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक कई जिलों में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 8 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी के संकेत दिए हैं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 07, 2026

Monsoon Alert Chhattisgarh

Monsoon Alert Chhattisgarh: अगले 2 दिन संभलकर रहें! प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी(photo-patrika)

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि 8 अगस्त के बाद वर्षा की तीव्रता और इसके फैलाव में कमी आने के संकेत दिए गए हैं। फिलहाल राज्य में मानसून सामान्य से करीब 7 प्रतिशत कम बना हुआ है।

Monsoon Alert in Chhattisgarh: पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में रघुनाथ नगर और मालखरौदा में सर्वाधिक 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सिमगा में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सुहेला, दोरनापाल, जैजैपुर, गिधौरी, टुंड्रा, छाल और देवभोग में 5-5 सेंटीमीटर बारिश हुई। भोथिया, बम्हनीडीह, पामगढ़, तमनार और नवागढ़ में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा पलारी, पिपरिया, मुंगेली, शिवरीनारायण, बिलाईगढ़, मनोरा, जगरगुंडा, बिल्हा, सीपत, तिल्दा, साल्हेवारा, कापू, बलौदाबाजार, कांसाबेल, अकलतरा, अड़भार, कवर्धा, कोरबा, पौड़ी उपरोड़ा, खड़गवां, पटना और बिलासपुर सहित कई स्थानों पर 3 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।

उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

8 अगस्त से बारिश की रफ्तार हो सकती है धीमी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन 8 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और वितरण में कमी आने की संभावना है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है।

रायपुर में कैसा रहेगा आज का मौसम?

राजधानी रायपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक-रुककर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने दिनभर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

इन जिलों के लिए जारी हुआ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। तेज बारिश और गरज-चमक के समय खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही किसानों और यात्रियों को भी मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है।

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Updated on:

07 Aug 2026 12:56 pm

Published on:

07 Aug 2026 12:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Monsoon Alert Chhattisgarh: अगले 2 दिन संभलकर रहें! रायपुर, बिलासपुर, बस्तर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट

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