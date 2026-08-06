Monsoon Update: सावन में गर्मी की वापसी! अब छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश, 8 अगस्त से बदलेगा मौसम

Monsoon Update: सावन के बीच छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बुधवार को बारिश ने ब्रेक लिया तो गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। दिनभर बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश की गतिविधियां फिर तेज होंगी और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है।