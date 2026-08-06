Cabinet Decision: सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ एआई मिशन को दी मंजूरी, 100 डेटा लैब बनाई जाएंगी

छत्तीसगढ़ एआई मिशन India AI Mission के अनुरूप उत्तरदायी, नवाचार आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि इंडिया एआई मिशन को मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 5 वर्षों के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वदेशी तकनीक विकसित करना और स्टार्टअप्स (Startups) को बढ़ावा देना है।