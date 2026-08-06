Raipur: छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग का होगा आयोजन, 6 जिलों में नियुक्त होंगे खेल अधिकारी

raipur: छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग (Hockey League) का आयोजन होगा। इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही, छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने 4 अगस्त को नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि राज्य के खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने 14 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पटियाला (पंजाब, Punjab) भेजा गया है। साथ ही, खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए राज्य शासन ने 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी (Sports Officer) के पदों का सृजन किया गया है।
विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डन्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एवं युवा खेल के मैदानों में पहुंचे, इसके लिए सरकार सक्रियता और गंभीरता से काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय केवल 4 करोड़ रुपए के बजट (Budget) वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल की मुख्यधारा से जोड़ने की अभिनव पहल करते हुए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक (Bastar Olympics) के आयोजन के साथ ही इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी राज्य में शुरु किया गया है।
देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (Khelo India Tribal Games) की शानदार मेजबानी ने छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र में प्रतिष्ठित किया है। बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और उपसंचालक रश्मि ठाकुर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।
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