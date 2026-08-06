Raipur: छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग का होगा आयोजन, 6 जिलों में नियुक्त होंगे खेल अधिकारी

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय केवल 4 करोड़ रुपए के बजट (Budget) वाले खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 304 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूरस्थ आदिवासी वनांचलों को खेल की मुख्यधारा से जोड़ने की अभिनव पहल करते हुए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक (Bastar Olympics) के आयोजन के साथ ही इस साल से सरगुजा ओलंपिक भी राज्य में शुरु किया गया है।