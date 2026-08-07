भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने से किया इनकार

यह मामला सिर्फ भूपेश बघेल तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला भविष्य में यह तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि चुनाव के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों में नेताओं की मौजूदगी किन परिस्थितियों में चुनाव प्रचार मानी जाएगी और साइलेंस पीरियड की कानूनी सीमा क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल भूपेश बघेल की चुनावी जीत पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ा है। लेकिन यह साफ हो गया है कि उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूरी सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगी। अब सभी की नजर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर होगी, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर इस बहुचर्चित मामले का फैसला होगा।