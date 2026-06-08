Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के इस जेल में बंदी मिले HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभागमें मचा हड़कंप

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल के भीतर HIV संक्रमण का मामला कैसे सामने आया। विशेषज्ञों का मानना है कि HIV संक्रमण कई कारणों से हो सकता है। यह संभव है कि कुछ बंदी जेल आने से पहले ही संक्रमित रहे हों और जांच के दौरान इसका पता चला हो। वहीं, स्वास्थ्य विभाग यह भी स्पष्ट कर रहा है कि HIV सामान्य संपर्क, साथ रहने, भोजन साझा करने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या मां से बच्चे में प्रसारित होता है।