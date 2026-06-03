Jail Incident: दो महीने पहले गई थी जेल, अब महिला कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Jail Incident: जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतका दो महीने पहले अपने चाचा की हत्या के आरोप में जेल भेजी गई थी और तब से न्यायिक हिरासत में थी। घटना की जानकारी मिलते ही जेल अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। महिला द्वारा यह कदम उठाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, वहीं मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।