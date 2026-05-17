Bilaspur News: नवविवाहिता से आधी रात छेड़छाड़ की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी ने पी लिया जहर, जानें पूरा मामला

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 11 मई की रात करीब 12.30 बजे वह घर के पीछे बाड़ी की ओर गई थी। इसी दौरान रामकुमार यादव नामक युवक वहां पहले से मौजूद था। आरोप है कि आरोपी ने महिला को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतना ही नहीं आरोपी ने उसका मुंह दबाकर आवाज निकालने से भी रोकने का प्रयास किया। महिला ने किसी तरह शोर मचाया, जिसके बाद उसके पति, सास-ससुर और जेठ मौके पर पहुंच गए। परिजनों को आता देख आरोपी घबरा गया और अपने पास रखी जहर की शीशी निकालकर पी ली।