Chhattisgarh CD Case: छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी केस में नया मोड़, हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया

Chhattisgarh CD Case: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़े कथित फर्जी सेक्स सीडी मामले में एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक अभियोग लगाने का निर्देश दिया गया था। अब इस मामले ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया मोड़ ले लिया है।