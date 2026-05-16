‘नौकर हो तो नौकरी करो’ कहते हुए हिंदूवादी नेता ने गार्ड से की मारपीट, बिलासपुर SIMS अस्पताल में विवाद

SIMS Bilaspur News: बिलासपुर के सिम्स (SIMS) अस्पताल में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब सफाई व्यवस्था के कारण NICU के बाहर प्रवेश रोके जाने पर एक हिंदूवादी संगठन के नेता राम सिंह ठाकुर भड़क उठे। विवाद इतना बढ़ गया कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी मनीष कश्यप के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी गई, जिससे अस्पताल परिसर में हंगामे और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरमा गया है, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।