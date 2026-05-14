मिल्क शेक की बोतलों में छिपाकर बेचा जा रहा था हेरोइन, पंजाब-छत्तीसगढ़ के 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जितेन्दर सिंह रधांवा पिता प्रीतम सिंह रंधावा उम्र 43 साल पता-हदैतपुर भिलोवाल थाना कत्थुनगर अमृतसर पंजाब, जगदीप सिंह पिता तरलोक सिंह उम्र 38 साल पता- ग्राम सुल्तानपिंड थाना पट्टीलोन जिला अमृतसर पंजाब, शेख अल्ताफ उर्फ लल्ला पिता शेख सरकार उम्र 27 साल पता- दीनदयाल उपाध्याय नगर दाउपारा कोतवाली मुंगेली, अमित कुमार डाहिरे पिता विष्णु प्रसाद डाहिरे उम्र 24 साल निवासी- कोलिहाडीह थाना कोतवाली मुंगेली, अवि पाठक पिता गोपी पाठक उम्र 23 साल निवासी- कोतवाली मुंगेली को पकड़ा है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक नीलेश पांडेय, एएसआई देवेन्द्र तिवारी, हवलदार बलबीर सिंह, आरक्षक अजय शर्मा, सत्येन्द्र सिंह, संदीप शर्मा, विवेक राय समेत अन्य की अहम भूमिका रही।