Chhattisgarh Train Cancelled: भीषण गर्मी में रेलवे का बड़ा झटका, 7 से 19 जून तक कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलेंगी, देखें List

Chhattisgarh Train Cancelled: बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चांपा स्टेशन में चौथी रेललाइन जोड़ने के कार्य के चलते छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 74 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह कार्य 7 जून से 19 जून तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। इसके कारण कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। समर सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़ सहित पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के 10 लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।