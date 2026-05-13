Bilaspur Road Scam: 1.40 करोड़ की सड़क पर सवाल, हाथ से उखड़ रही डामर की परत, ग्रामीणों ने उठाईं ये मांगें

Bilaspur Road Scam: बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बहतरा तक बन रही करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क कुछ ही दिनों में उखडऩे लगी है। सड़क की डामर परत हाथ लगाने भर से निकल रही है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है, जिसके बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।