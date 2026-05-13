Bilaspur Nagar Chunav: कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा, वार्ड 29 में प्रत्याशी चयन पर मंथन

यह वार्ड लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस जहां अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं भाजपा पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि इस वार्ड में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान शेख गफ्फार की मौत के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें उनके भाई शेख असलम को कांग्रेस ने टिकट दिया और जीत दर्ज की। अब पूर्व पार्षद शेख असलम के निधन के बाद फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में उपजे सहानुभूति फैक्टर को भी कांग्रेस अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी।