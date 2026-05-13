Chhattisgarh News: DMF बैठक में बड़ा फैसला, बिलासपुर को मिली 150 करोड़ की विकास सौगात

Chhattisgarh News: बिलासपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की शासी परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस राशि से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बैठक में शहर के घनी आबादी वाले इलाकों-गोलबाजार, नेहरू चौक और कोर्ट परिसर-में भूमिगत बिजली व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे बिजली आपूर्ति (Power Supply) अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।