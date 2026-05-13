Bilaspur Drug Racket: पंजाब से हेरोइन सप्लाई करने पहुंचे 5 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे खोला नेटवर्क का राज

पुलिस ने जब कार की जांच की तो उसमें बैठे युवक घबराए हुए दिखाई दिए और पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद वाहन में रखे बैग की तलाशी ली गई, जिसमें एक बोतल में छिपाकर रखा गया हेरोइन बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से नकदी और अन्य सामान भी जब्त किया। शुरुआती जांच में नशे के इस नेटवर्क के तार दूसरे जिलों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं।